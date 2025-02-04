Ankara’dan nişan için geldiği Adıyaman’da depreme yakalanan ailesinden 27 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Milletvekili Yakup Taş mezarı başında anıldı.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da 8 bin 561 kişi hayatını kaybetti. 11 ili etkileyen asrın felaketinde bir de milletvekili hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 27. Dönem AK Parti Milletvekili Yakup Taş, danışmanı Ahmet Demir’in nişan töreni için geldiği Adıyaman’da depreme yakalandı.

Nişan töreninin ardından kaldığı Atatürk Bulvarı üzerindeki aile apartmanı depremde yıkıldı. Milletvekili Yakup Taş ve eşi Emine Hanım Taş’ın da içinde bulunduğu yakın akrabalarından toplam 27 kişi bu apartmanda hayatını kaybetti.

Depremin yıldönümü nedeniyle AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış ve partililer, Yakup Taş’ın Börgenek Köyü’ndeki mezarını ziyaret etti. Dualar ederek, mezarına karanfil bıraktı.

Depremden bir gün önce Yakup Taş ile birlikte olduklarını dile getiren Milletvekili Mustafa Alkayış, yaşananları anlattı. Milletvekili Alkayış, "6 Şubat depreminde Adıyaman’ımız milletvekilini de kaybetti. Yakup Taş abimiz hassasiyetleri olan, memleket ile ilgili kaygıları olan, endişeleri olan, çabası olan bir abimizdi. Depremden bir gün önce beraberdik. Danışmanının nişanı vesilesiyle beraber söz kestik. Kurdeleyi beraber kestik. Öbür gün de Adıyaman’dan Ankara’ya gidecekti. Biz Taş apartmanı olarak bildiğimiz aile apartmanına gittik. O korkunç tablo ile karşı karşıya kaldık. Gerçekten çok zor bir durum. Her şey darmadağın olmuş, apartmanlar hep birbirine geçmiş. Yakup abi ve yakın akrabaları hayatlarını kaybettiler. Bugün de 6 Şubat vesilesiyle mezarının başındayız. Fatihalarımızı okuduk, Yakup abi başta olmak üzere bütün hepsine Allah’tan rahmetler diliyorum" dedi.

Yakup Taş’ın oğlu Kaan Taş ise "Ankara’dan gelmesinin sebebi, danışmanının nişanı vardı. Onun için gelmişti. Gideceği günden itibaren bir taziye olmuştu Tut’ta ilçe başkanımızın babası vefat etmişti. Orda kaldı. Yollar kötü olması sebebiyle de evde kalıp sabahı da yola çıkacaklardı. 4.17’de asrın felaketinde hayatını kaybetti. Toplam 28 kişi vardı bizden aile apartmanında annem, babam, yeğenlerim, kuzenlerim, amcalarım hepsi hayatını kaybetti" diye konuştu.