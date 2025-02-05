Hatay’da bulunan ve Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olarak bilinen, 6 Şubat depremlerinde hasar alan Habib-i Neccar Camii yapılan restorasyonun ardından temmuz ayında ibadete açılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay’da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapısı özelliğine sahip olan Habibi Neccar Camii de hasar almıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesiyle iş birliğinde Eylül 2023 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan cami, temmuz ayında ibadete açılacak. Kentin en eski tarihi yapılarından olan Habibi Neccar Camii restorasyonu hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, Habibi Neccar Camii’nin temmuz ayında Hatay’ın düşman işgalinden kurtuluşu gününde açılması planlandıklarını söyledi.

Habibi Neccar Camii’nin 23 Temmuz 2025 tarihinde açılmasının planlandığını ifade eden Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, 6 Şubat 2023’teki depremden sonra Habibi Neccar Camii’nin çok hasar aldığını belirterek, "Bu hasarlardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burada çok ciddi incelemeler yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında yapım çalışmalarına başlanmıştı. Burada zemin ve beden duvarları dahil bütün yapılarımızı güçlendirme teknikleriyle yeni depreme hazırlıklı hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte kubbemizde yer alan çok aşırı yükün, bin 500 ton yükün kaldırılarak yerine ahşap bir çatı örtüsüyle yapılmasıyla Temmuz 2025 yılında Hatay’ın Türkiye’ye katıldığı günde açılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.