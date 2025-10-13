Eskişehir’de Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından ilkokul öğrencileriyle, gerçeği aratmayan bir şekilde deprem tatbikatı ve afet eğitimi gerçekleştirildi.

’Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü’ kapsamında bir tatbikat gerçekleştirildi. Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu’nda bulunan öğrencilere sınıf içerisinde verilen eğitim ile başlayan tatbikat uyarı alarmının çalması ardından küçük yaştaki çocukların bahçeye çıkması ile devam etti. Gerçek bir deprem anını aratmayan bu tatbikat sonrasında Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve AFAD Eskişehir İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun bahçede sıra olan öğrencilere afet anlarında neler yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiğini hakkında bilgiler verdi. Ardından AFAD Eskişehir personeli tarafından afet esnalarında kullanılan ekipmanlar teker teker öğrencilere uygulamaları olarak gösterilirken bir yandan ise ne işe yaradıkları anlatıldı.

"Bu ölünceye kadar devam etmemiz gereken bir ciddiyet"

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, "Okullarımız sadece ders yapma mekanı değildir, aynı zamanda eğitim yeridir. Siz bugün çok güzel bir deprem tatbikatı yaparak bunun eğitimini almış oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Ben de sizinle beraber hareket ettim, harikulade güzel bir şekilde tatbikata katıldınız ve kuralları yerine getirdiniz. Bu ölünceye kadar devam etmemiz gereken bir ciddiyet" dedi.

"Bugün itibariyle 180 öğretmenimizin sertifikası var"

Müdür Aydın, sözlerinin devamında, "Buraya geldiğim zaman İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) İl Koordinatörü Osman Anıl hocamıza, arama-kurtarma eğitiminde sertifikası bugün itibariyle kaç öğretmenimiz olduğunu sordum. Bugün itibariyle 180 öğretmenimizin sertifikası var. AFAD İl Müdürü’müzle de daha önce konuşmuştum, yeni eğitimler açacağız. Bu sayıyı 180’den 250’ye çıkartmayı çok önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Depremler gerçekleşiyor, büyük afetler oluyor ama korkmayacağız"

AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun ise, şöyle konuştu:

"Bu tatbikat sadece burada, değil tüm okullarımızda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Sizlerden bugün ilave bir şey daha isteyeceğim, evinize gittiğiniz zaman lütfen annenize, babanıza ve ailenize, ’Deprem olduğunda nasıl hareket edeceğiz’ diye sorun. Eğer onlar bilmiyorlarsa nasıl Çök-Kapan-Tutun yapılacağını ve nasıl bina edileceğini siz anlatın. Abinize, ablanıza sorun, onlara da anlatın. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Belli aralıklarla depremler gerçekleşiyor, büyük afetler oluyor ama korkmayacağız. Deprem olduğunda sarsıntı meydana geliyor. Okuldaysak, evdeysek, oyun alanındaysak, parktaysak hiçbir şekilde korkmadan bulunduğumuz yerlerdeki uygun alanlarda Çök-Kapan-Tutun yapıyoruz."