DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin yüksek kesimlerinde bu gece beklenen zirai don olaylarına karşı üreticilere uyarı yapıldı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, Denizli ve bölgesini etkisi altına alan soğuk hava dalgası devam ediyor. Pazartesi gününü Salı’ya bağlayan gece Afyonkarahisar ili genelinin yanı sıra Denizli ve Uşak illerinin yüksek kesimlerinde hafif zirai don hadisesi bekleniyor.

Beklenen don ve buzlanma hadiseleri nedeniyle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları istendi. Bu gece saat 21.00’den sonra beklenen don ve buzlanma hadiselerinin yarın sabah saat 09.00’dan itibaren etkisini kaybedeceği bildirildi.