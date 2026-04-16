Güney Ege Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Denizli'nin Tadı, Rengi ve Tarihi Ortaya Çıkarılıyor' projesi, kentin turizm potansiyelini tematik rotalar aracılığıyla yeniden yorumladı.

Denizli'nin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikler, hayata geçirilen proje ile bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. Proje kapsamında Denizli'nin çok katmanlı kimliğinin görünür kılınması, turizm faaliyetlerinin şehir geneline yayılması ve ziyaretçilere farklı deneyim alanları sunulması amaçlandı. Ayrıca yeni turizm rotaları oluşturulması sürecinde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi öncelikli hedefleri arasında yer aldı.

Eğitimler ve tematik rota planlamaları tamamlandı

DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim programı, 1-14 Nisan tarihleri arasında uzmanlar eşliğinde gerçekleştirildi. Eğitimlerde, Denizli turizmine genel bakış, destinasyon yönetimi, dijital pazarlama stratejileri, coğrafi bilgi sistemleri destekli rota planlaması öne çıkan başlıklar oldu. Proje çerçevesinde, Pamukkale travertenleri gibi uluslararası marka değere sahip destinasyonlar başta olmak üzere, kentin öne çıkan tüm değerleri tematik rotalar içinde değerlendirildi. Sağlık ve termal turizmden ekoturizme, kültür ve inanç turizminden gastronomiye kadar farklı başlıklar altında yeni rota senaryoları katılımcılar tarafından geliştirildi.

Proje ekibi sahada inceleme yaptı

Teorik eğitimlerle paralel olarak planlanan saha çalışmaları kapsamında ise Salbakos Yolu'nu yerinde inceleyen proje ekibi, turizm rotalarının gelecekteki yapısına yön verecek saha gözlemlerini tamamladı. Yapılan ziyaretle birlikte, örnek rota çalışmasının temel parametreleri belirlendi. Eğitim sürecinin ardından yaklaşık 6 ay sürecek danışmanlık programı ile çalışmalar devam edecek. Bu süreçte destinasyon markalaşması, uluslararası tanıtım, tematik rota planlama, güzergâh optimizasyonu ve dijital haritalama gibi alanlarda da kapsamlı faaliyetler yürütülecek.