Denizli'nin Çal İlçesine bağlı Dayılar Mahallesi Muhtarı Eyüp Konar, bağışladığı danayı açık artırmayla satarak Duchenne Musküler Distrofi ile mücadele eden minik Mert'e umut olmayı hedefliyor.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Dayılar Mahallesi'nde örnek bir dayanışma hikâyesi yazılıyor. Mahalle Muhtarı Eyüp Konar, 4,5 aylık Hoştayn cinsi danasını, Duchenne Musküler Distrofi teşhisiyle yaşam mücadelesi veren 4,5 yaşındaki Mert Eskici için bağışladı. Muhtar Konar'ın bu anlamlı bağışı, açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak ve elde edilen gelir tamamen Mert'in tedavi sürecine aktarılacak. Şu an piyasa değeri 80-90 bin TL arasında olan dananın, açık artırma sayesinde çok daha yüksek bir rakama ulaşması hedefleniyor.

Yardım kampanyasına destek çağrısı yapan Eyüp Konar, Mert için başlatılan sürecin umut verici şekilde ilerlediğini ancak henüz hedeflenen seviyeye ulaşılmadığını belirtti. Muhtar Konar, 'Başta Çallı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm Denizlilileri ve hayırseverleri Mert'e destek olmaya davet ediyorum. Bu dana belki küçük bir katkı gibi görünebilir ama açık artırmayla çok daha büyük bir umuda dönüşebilir. Düzenleyeceğimiz açık arttırmaya ne kadar çok kişi katılırsa, Mert için o kadar büyük bir destek oluşur. Bu sadece bir satış değil, bir hayat mücadelesine katkıdır' dedi.

Açık artırma organizasyonu için Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ile görüştüğünü belirten Konar, etkinliğin tarih ve yerinin belediye koordinasyonunda belirleneceğini ifade etti. Amaçlarının mümkün olduğunca geniş katılım sağlamak olduğunu vurguladı. Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Eyüp Konar, 'Ben ilçeye örnek olmak istiyorum. Benim gibi bağış yapmak isteyenler olabilir. El birliğiyle Mert'i sağlığına kavuşturmalıyız. Bu bir vicdan meselesidir' dedi.