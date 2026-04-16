Denizli'nin işlenmiş doğal taş ihracatında ülke çapında liderliğini sürdürdüğünü belirten Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Uğurlu, 'Sektör temsilcileriyle güçlü diyaloğumuzu sürdürerek katkı sunmaya devam edeceğiz' dedi.

Doğal taş sektörünü bir araya getiren Marble İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı bu sene 31. kez kapılarını açtı. 17 Nisan 2025 tarihine kadar 4 gün boyunca devam edecek olan fuarda Denizli'den 41 katılımcı, sektörlerini bir kez daha güçlü bir şekilde temsil ediyor. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Uğurlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Cüneyt Demirkan, Murat Tosunoğlu, Süreyya Çalışkan, Celil Kılınç ile Genel Sekreter Uğur Dayıoğlu fuar katılımcısı firmaları ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Fuar katılımcısı üye firmaları ziyaret eden ve fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Osman Uğurlu, şunları söyledi:

'Marble İzmir Fuarı, doğal taş sektörümüzün küresel ölçekte en önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Bu platformun sadece ticaret açısından değil, aynı zamanda bilgi, teknoloji ve vizyon paylaşımı açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu yıl fuara Denizli'den 41 firmamızla katılım sağladık. 15 firmamız makine ve doğal taş teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Üye firmalarımızın stantlarını tek tek ziyaret ederek kendilerine başarı dileklerimizi ilettik. Bu vesileyle tekrardan tüm firmalarımız adına verimli bir fuar olmasını diliyorum. Fuarın ilk gününün ardından düzenlenen buluşmada hem değerli isimlerle hem de sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Doğal taş sektörünün mevcut durumunu, küresel pazarlardaki gelişmeleri ve sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik atılabilecek adımları samimi bir ortamda ele aldık. Birliğimizin doğal taş sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini paylaştığımız bu buluşmayı, sektör temsilcileriyle kurulan güçlü diyalog ve görüş alışverişiyle tamamladık. Denizli olarak doğal taş sektöründe en büyük gücümüzün antik döneme dayanan deneyimimiz olduğuna inanıyorum. İlimizde yapılan kazı çalışmaları sırasında keşfedilen taş kesme makinesi kabartması bizim günümüzde geldiğimiz noktanın tesadüf değil, ilimizin doğasında olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Bugün ilimizden gerçekleşen mermer ihracatının yüzde 90'ı işlenmiş doğal taştan oluşuyor. Bu oran, yıllık 250 milyon dolara tekabül ediyor. Rekabet gücümüzü katma değerli üretim anlayışımızla elde ediyoruz. Hatta bu başarımızı işlenmiş doğal taş ihracatında ülke çapında birincilikle taçlandırıyoruz. İhracat rakamlarına değinecek olursak; 2025 yılında Denizli olarak blok mermer ve işlenmiş doğal taşta 277 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Maden sektörü ilimizin toplam ihracatından yüzde 6 oranında pay alıyor. 2026 yılına da artışla başladık. Yılın başından bu yana; yüzde 7 oranında artışla 76,2 milyon dolarlık blok mermer ve doğal taş ihracatına ulaştık. Nisan ayının ilk yarısında da sektör ihracatımızda artış olduğunu görüyoruz. Bu veriler, sektörümüzün istikrarlı yapısını ortaya koyuyor. Bugün Denizli ihracatçısı olarak sadece üretim gücümüzle değil, aynı zamanda geniş coğrafyalara erişim kabiliyetimizle de öne çıkıyoruz. İşlenmiş doğal taşta 110 ülkeye, blok mermerde ise 37 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İşlenmiş ürünlerde Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya gibi yüksek katma değerli pazarlarda etkiniz. Blok mermerde ise Çin, Hindistan, Brezilya, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkan pazarlarımız arasında yer alıyor.'

Çevre dostu üretim anlayışımızla rekabette öne çıkıyoruz

Günümüzde küresel ticarette rekabetin yalnızca fiyatla değil; aynı zamanda çevre dostu üretim anlayışıyla belirlendiğine de değinen Başkan Uğurlu, 'Denizli'nin doğal taş sektörü, yalnızca estetik ve kaliteyle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik vizyonuyla da ilerliyor. Birliğimizde maden sektörüne yönelik sürdürülebilirlik, AB Yeşil Mutabakatı ve SKDM başlıklarında eğitim programlarına yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Denizlili ihracatçıların, sürdürülebilir üretimi bir tercih değil, bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade edebilirim. İlimizde, çevreye duyarlı madencilik uygulamaları, atık yönetimi, enerji verimliliği ve geri kazanım odaklı üretim anlayışıyla, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonuyla hareket ediliyor. Kalite, tasarım, katma değer odaklı ve temelinde doğaya saygının yer aldığı üretim anlayışımızla uluslararası pazarlardaki güçlü konumumuzu daha da ileri taşıyacağımıza inanarak Marble İzmir Fuarı'nın sektörümüz için yeni iş birliklerine kapı aralamasını temenni ediyor, tüm katılımcılara başarılı ve bereketli bir fuar diliyorum.' değerlendirmelerinde bulundu.