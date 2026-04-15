Denizli'nin Honaz ilçesinde mermer fabrikasında üzerine forklift devrilen 28 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mermer fabrikasında işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Günay Can'ın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle iş makinesi olan forklift devrildi. Genç işçinin makinenin altında kaldığını gören mesai arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Günay Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç işçinin acı haberi ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Genç yaşta yaşamını yitiren Günay Can'ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocabaş Mezarlığı'nda defnedildi.