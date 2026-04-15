Uşak'ta etkili olan mevsimsel hava olaylarının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Müdürü Serkan Bilir, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali İltuş ve teknik personeller, üreticileri ziyaret ederek bahçelerdeki mevcut durumu yerinde inceledi.

Demirören Köyü'nde üretim yapan Sabri Aslan'a ait 24 dekar ve Yeşilkaraağaç Mahallesi'nde üretim yapan Sadık Akarca'ya ait 72 dekar meyve bahçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde, mevsimsel hava şartlarının üretim üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerle birebir görüşülerek mevcut durum hakkında bilgi alınırken, teknik değerlendirmeler yapılarak izlenecek süreç hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretlerin ardından köy kahvesinde üreticilerle bir araya gelen ekipler, istişarelerde bulunarak talep ve önerileri dinledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımın sürdürülebilirliği ve üreticilerin desteklenmesi adına sahadaki çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.