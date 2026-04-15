Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenecek Kamp ve Karavan Buluşması, katılımcı sayısı ve organizasyon kapsamıyla Türkiye'nin en büyük karavan festivallerinden biri olarak öne çıkıyor. Doğayla iç içe gerçekleştirilecek etkinliğin, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce karavan tutkununu bir araya getirmesi ve bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Eşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile Uşak Kamp ve Karavan Derneği iş birliğinde hayata geçirilecek organizasyonun, kurumlar arası koordinasyon sayesinde her yıl daha da büyümesi hedefleniyor.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Mert Okkaoğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada; 'Bu organizasyon yalnızca bir festival değil, aynı zamanda karavan kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacak önemli bir buluşma olacak' dedi.

Uşak Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Serkan Doğan ise; 'Etkinliğe yoğun katılım bekliyoruz. Eşme'nin doğal yapısı ve geniş alanlarının bu tür büyük organizasyonlar için önemli bir avantaj sunduğunu kaydetti.' dedi.

14-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan festival kapsamında çeşitli sosyal etkinlikler, doğa aktiviteleri ve karavan yaşamına yönelik paylaşımlar katılımcılarla buluşacak. Eşme Kamp ve Karavan Buluşması'nın, Türkiye genelinden doğa ve karavan tutkunlarını bir araya getiren önemli organizasyonlardan biri olması bekleniyor.