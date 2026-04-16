Denizli Bisikletliler Derneği üyeleri, 'Mahalle Okullarındayız' projesi kapsamında Çal Sazak Ortaokulu'ndaki öğrencilerin atıl durumdaki bisikletlerini tamir ederek yeniden kullanıma kazandırdı.

Denizli'de sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturan Denizli Bisikletliler Derneği, kırsal mahallelerdeki çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 'Mahalle Okullarındayız' sloganıyla çalışmalarını sürdüren dernek üyeleri, bu kez Çal ilçesine bağlı Sazak Ortaokulu'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek Başkanı Hakan Atmaca öncülüğündeki 4 kişilik gönüllü ekip, kendi imkanlarıyla ulaştıkları okulda gün boyu hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Okul bahçesinde kurulan geçici atölyede, öğrencilerin çeşitli arızalar nedeniyle kullanamadığı toplam 15 bisikletin bakım ve onarımı yapıldı. Parçaları yenilenen ve güvenlik kontrolleri tamamlanan bisikletler, çocuklara teslim edildi.

Hem tamir ettiler hem eğittiler

Etkinlik sadece teknik bakımla sınırlı kalmadı. Dernek üyeleri, bisikletlerini teslim alan öğrencilere güvenli sürüş teknikleri, kask kullanımının önemi ve temel bakım kuralları hakkında uygulamalı eğitim verdi. Çocukların büyük ilgi gösterdiği eğitimlerde, çevre dostu ulaşım bilinci aşılandı. Yürüttükleri çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Denizli Bisikletliler Derneği Başkanı Hakan Atmaca, amaçlarının bisiklet kültürünü küçük yaşlarda yaygınlaştırmak olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Bisiklet sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda çocuklarımız için özgürlük ve mutluluk demek. Biz de bu mutluluğun kesintiye uğramaması için köylerimizdeki atıl bisikletleri tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. Bu sayede hem sağlıklı bireyler yetişmesine katkı sağlıyor hem de sürdürülebilir yaşam bilinci oluşturuyoruz. Mahalle okullarından gelen taleplere her zaman açığız. Daha fazla çocuğa ulaşabilmemiz için malzeme desteği vermek isteyen hayırseverlerimizi de bu dayanışmaya davet ediyoruz.'