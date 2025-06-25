Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşıma kavuşması için üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Bu kapsamda ilk etapta Çal, Bekilli ve Çivril ilçelerinde toplam 175 bin metrekarelik alanda beton kilit parke tamirat ve inşa çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak Honaz ilçesinde de beton kilit parke tamirat ve döşeme işlemleri başladı.

Altyapı kuruluşlarının yaptığı çalışmalar sırasında bozulan ve zamanla deforme olan sokak ve caddeler Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerince baştan sona yenileniyor. Böylece hem estetik bir görünüm kazandırılıyor hem de ilçe sakinlerinin günlük yaşamında karşılaştığı ulaşım sorunları minimize ediliyor. Yıpranan, çukurlaşan veya araç ve yaya güvenliğini tehdit eden yollar; dayanıklı, uzun ömürlü ve modern beton kilit parke taşlarıyla döşeniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bu bölgelerde ulaşım standardının yükselmesi ve özellikle kış aylarında yaşanan yol bozulmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YIPRANAN YOLLARA NEŞTER

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi dışındaki tüm ilçelerde yıl boyunca toplamda 530 bin metrekare beton kilit parke döşemeyi hedefliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların 3 ayrı ihale üzerinden planlandığı ve etap etap ilerletildiği belirtildi. Kentin dört bir yanında hayata geçirilen bu çalışmalarla mahalle yolları daha dayanıklı, estetik ve güvenli hale gelirken, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.