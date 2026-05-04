Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'Sanat Şehri Denizli' vizyonu kapsamında düzenlediği etkinliklerle kentin kültürel hayatına yön vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, özgün müziğin usta ismi Edip Akbayram, vefatının birinci yıl dönümünde düzenlenen konserle anıldı.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilen anma konserine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Yoğun katılımın gözlendiği anma gecesinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kent Orkestrası sahne aldı. Şef Orhan Dikici yönetimindeki orkestraya, solistler Nihal Salda ve Hakan Eyiden eşlik etti.

Usta sanatçı eserleriyle anıldı

Gecede, Edip Akbayram'ın 'Aldırma Gönül', 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Hasretinle Yandı Gönlüm' gibi Türk müziğine damga vurmuş eserleri seslendirildi. Salonu hınca hınç dolduran Denizlililer, sanatçıların performansına hep bir ağızdan eşlik ederek duygusal anlar yaşadı. Sanatın birleştirici gücünün vurgulandığı gecede, Denizli halkı usta sanatçıya olan vefasını bir kez daha gösterdi.

Marım: 'Sanatın ışığıyla yürümeye devam edeceğiz'

Gecenin sonunda sahneye çıkarak sanatçılara plaket takdim eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, 'Edip Akbayram gibi değerler, sadece şarkılarıyla değil, duruşlarıyla da halkımızın kalbinde sonsuza dek yaşayacaktır. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizi sanatın merkezi yapmaya ve sanatçılarımızın mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.