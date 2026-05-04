Honaz Belediyesi tarafından düzenlenen Ata Tohumu Takas Şenliği, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte 3 bin paket ata tohumu ve 30 bin fide ücretsiz dağıtılırken, çok sayıda belediye ve sivil toplum kuruluşu organizasyona destek verdi.

Honaz Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Ata Tohumu Takas Şenliği, geniş katılımla ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. Şenlikte, toprağın mirası olarak görülen ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla önemli bir organizasyona imza atıldı.

Etkinliğe 10 belediye ve 20 dernek katkı sunarken, vatandaşlara toplamda 3 bin paket ata tohumu ve 30 bin fide ücretsiz olarak dağıtıldı. Şenliğe çok sayıda siyasi ve yerel yönetici de katılım sağladı.

Programa CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, İzmir Karaburun Belediye Başkanımız İlkay Girgin Erdoğan, Uşak Kızılcasöğüt Belediye Başkanımız Refik Tuncay, Bozkurt Belediye Başkanımız Birsen Çelik, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, CHP Çardak İlçe Başkanı Cemil Kara, CHP Bozkurt İlçe Başkanı Halil İbrahim Balık, CHP Honaz İlçe Başkanı Ramazan Güngördü başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, ata tohumlarının korunmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Toprağın hafızasını geleceğe taşımak adına düzenlediğimiz Ata Tohumu Takas Şenliğimizi büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirdik. Katılım gösteren tüm protokol üyelerimize, destek veren belediyelerimize ve derneklerimize, ayrıca organizasyonda emeği geçen ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte üretmeye, toprağımıza sahip çıkmaya ve geleceğe umut olmaya devam edeceğiz.'

Şenlik, hem üreticiler hem de vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, yerel tarımın desteklenmesi ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.