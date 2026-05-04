Okul Sporları Floor Curling Küçükler Grup Şampiyonası, 30 Nisan - 03 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Dört gün süren organizasyonda 15 ilden 40 takım ve toplam 156 sporcu, Türkiye Şampiyonası bileti için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Okul Sporları faaliyetleri, farklı branşlardaki yoğun takvimiyle sürerken, bu kez Denizli'de Floor Curling heyecanı yaşandı. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyona, 30 Nisan sabahı düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen şampiyonada; 15 ilden gelen 156 genç sporcu, dört gün boyunca yüksek tempo ve büyük bir rekabet içinde mücadele etti. Takımlar, teknik becerilerini, stratejik oyun planlarını ve takım uyumlarını sahaya yansıtarak izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Çekişmeli ve heyecan dolu karşılaşmaların ardından dereceye giren okul takımları düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Başarılı sporculara ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tarafından takdim edilirken, gruplarında ilk dört sırayı elde eden takımlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.