Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve ilk yılında 1 milyon 177 bin kişiye ulaşan mobil ikram hizmeti, filoya katılan üçüncü araçla daha da güçlendi.

Denizli'nin 19 ilçesi 616 mahallesinde paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi haline gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi mobil ikram hizmeti, filosuna eklediği yeni aracıyla gücüne güç kattı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeye başlayan üçüncü mobil ikram aracı, modern donanımı ve artan kapasitesiyle gönül sofralarını daha da büyütecek. Kent tarihinde bir ilk olarak başlatılan mobil ikram araçları geçen yıl 1 milyon 177 bin kişilik çorba, pilav, ayran, helva ve su ikramında bulunurken, filonun büyümesiyle daha da geniş kitlelere ulaşacak. Pazar yerleri, cami, meydanlar, hastaneler, sanayi, kampüs ve toplu ulaşım araçları durakları gibi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde hizmet veren mobil araçlar; yangın, doğal afet ve benzeri acil durumlarda da vatandaşları yalnız bırakmıyor.

'Zor anlarda da vatandaşlarımızın yanındayız'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, mobil ikram araçlarının 2026 yılında da yoğun bir mesai ile çalışmaya devam ettiğini belirterek, halkın yoğun ilgisi ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda, filoya üçüncü mobil ikram aracını dahil ettiklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, 'Şehrimizin her köşesine ulaşan gönül soframızla sadece iyi günde değil, yangın, doğal afet ve ihtiyaç duyulan zor anlarda da vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzü güçlendirerek, Denizli'mizi daha mutlu ve huzurlu bir şehir haline getirmek için yolumuza devam ediyoruz' dedi.