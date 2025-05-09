Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatani görevine uğurlanan gençler için hazırladığı’ En büyük asker bizim asker ‘adlı sosyal destek programını hayata geçirdi.DENİZLİ (İGFA) - Proje kapsamında ayrıca, askerlerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla yemin törenine katılacak birinci derece yakınları ile dede ve ninesi dahil olmak üzere toplam 4 kişiye kadar kişi başı otobüs bilet ücreti ve 750 TL yemek ücreti veriliyor.

YARARLANMA ŞARTLARI

Bu destekten faydalanmak isteyenlerin aşağıdaki şartları karşılaması gerekiyor;

• T.C. vatandaşı olmak,

• Denizli il sınırları içinde ikamet ediyor olmak,

• Bedelli askerlik yapmıyor olmak,

• Sülüs belgesini almış olmak,

• Hane gelirinin toplamda iki asgari ücreti geçmemesi,

• Haneye ait mesken kaydı bulunmamalı; varsa 150 m²’yi geçmemeli ve yapı kullanım izin belgesi mutlaka sisteme yüklenmeli,

• Hane içinde binek, iş makinesi, traktör gibi araç kaydı bulunmamalı; varsa en fazla 2020 model ve üzeri olmamak koşuluyla 1 araç kabul edilecek,

• Eksik veya gerçeğe aykırı belgelerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Başvuruların sadece https://cbs.denizli.bel.tr/askercanta/ adresinden online sistem üzerinden alındığı hatırlatıldı. Şartları karşılayan başvuru sahiplerine yönelik asker çantalarının dağıtımına başlandı. Vatandaşların teslimatlar için sistem üzerinden yönlendirmeleri takip etmeleri önem arz ediyor