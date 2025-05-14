Türkiye’de iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmayı hedefleyen proje kapsamında Denizli’de düzenlenen eğitim programında, sanayi, enerji ve su yönetimi sektörlerinden temsilciler bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) teknik desteğiyle yürütülen "Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde, Denizli’de yerel paydaşlara yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Sanayi, enerji ve su kaynakları yönetimi gibi kritik sektörleri merkeze alan eğitim 2 gün boyunca düzenlenen farklı oturumlarla gerçekleştirildi. Eğitime kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 56 temsilci katıldı.

Denizli İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Ramazan Damacı, eğitimin temel amacının, yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi ve sektör bazlı risk analizlerine dayalı çözüm önerileri olduğunu söyledi. Damacı, "Denizli’deki bu eğitim, Türkiye genelinde 20 ilde de yapılacak. Sektörler ve temsilcileri için çok faydalı olan eğitimde anlatılan konular ve verilen bilgiler iklim değişikliği ile ilgili konularda hepimize yeni fikirler ve kazanımlar sağlayacak" dedi.

Eğitimde UNDP Proje Yöneticisi Gizem Bal, İklim Değişikliği Başkanlığından Dr. Ömer Öztürk, iklim krizine karşı yerelde geliştirilecek politikaların ve kurumsal iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Programın ilk gününde Prof. Dr. Doğan Dursun’un iklim değişikliğinin etkileri ile etkililik ve risk analizlerine dair sunumları ilgiyle takip edildi. Ardından Prof. Dr. Ela Babalık, ulaştırma sektörünün iklim değişikliğine uyum perspektifini aktardı. İlk gün, dirençli şehirler ve başarılı uygulama örneklerinin paylaşıldığı oturumla sona erdi.

İkinci gün ise sanayi, enerji ve su sektörlerine yönelik grup çalışmalarıyla devam etti. Sanayi uzmanı Ayşe Özge Kepenek Bozkırlıoğlu, enerji uzmanı Prof. Dr. Levent Aydın ve su uzmanı Adnan Deniz Özdemir’in sunumları eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde sektörlere özgü riskleri analizi ve çözüm önerileri geliştirdi. Ortaya çıkan bilgiler, ilerleyen süreçte yerel eylem planlarına yön vermesi amacıyla kayıt altına alındı.