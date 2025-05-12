Denizli’de belediyeye ait halk otobüsü yolcu almak için durakta durduğu esnada otobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların sardığı otobüs şoför tarafından hızlıca tahliye edildi.

Olay, Denizli’nin Merkezefendi İlçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Valilik durağında yolcu almak için durdu. Otobüsün durakta beklediği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen şoförü bilgi verdi. Durumu fark eden şoför otobüs içindeki yolcuları hemen tahliye etti. Durakta bekleyen diğer vatandaşlarında otobüsten uzaklaştırılarak güvenli bölgeye alındı.

Otobüsten yükselen dumanları gören yolcular ve durakta bekleyen vatandaşlarda panik oluştu. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların sardığı otobüs itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alev almadan kontrol altına alındı.