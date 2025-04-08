Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda doğu bölgelerinden bandrolsüz kaçak sigara temin eden ve Denizli’de satışını yapan bir şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Çivril İlçe Jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu doğu bölgelerinden bandrolsüz kaçak sigara getirerek Denizli’de satışı yapan şüpheli M. B. belirledi. Gerekli çalışmaların ardından Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M. B. gözaltına alınırken adreste yapılan incelemelerde 300 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen 300 paket sigaraya el konulurken gözaltına alınan M. B. 5607 sayılı kaçakçılık suçu kapsamında hakkında adli işlem başlatıldı.