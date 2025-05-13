Denizli’de faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla doğaya dikkat çekmek ve köylerden şehirlere yaşanan göçün önlenmesi amacıyla yürüyüş düzenlendi. Doğa turizmine dikkat çekilen etkinlikte köyden şehre göçün önlenmesi konusunda alınacak önlemler görüşüldü.

Denizli’nin Çal ilçesinde doğal yaşama ve köylerden kentlere gerçekleşen göçe dikkat çekmek amacıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Dernek ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile yapılan etkinlikler, Menderes Yürüyüş Yolu güzergahında yapıldı. Yürüyüş güzergahında bulunan doğal güzelliklere dikkat çekilerek, yol bitiminde yer alan ve tarihi önemi bulunan Eski Dağ Marmara kültürünün yaşatılarak turizme kazandırılması konuları ele alındı.

Günün ilk faaliyetinde 70 kişilik bir grup, Pamukkale ilçesine bağlı eski Gözler köyünden hareketle, yaklaşık 10 kilometrelik Menderes Yürüyüş yolunu muhteşem doğal güzellikleri içerisinde tamamlayarak Eski Dağ Marmara köyüne geldi. Burada grup üyeleri çevre temizliği yaparak, özellikle plastik atıkları toplayıp, doğanın korunmasına dikkat çekti. Yapılan etkinlikte tarihi bir öneme sahip olan Eski Dağ Marmara köyünün Batı Anadolu’da 8. ve 9. yüzyıllarda serbest olarak dolaşan Kıpçak Türklerinin, Bizans İznik İmparatoru 3. İoannes Vatatzes ve sonrasındaki imparatorlar tarafından Menderes Havzasına yerleştirilmesiyle oluşan köylerden birisi olduğu belirtildi.

Köy halkının yaşam tarzının değişmesi, teknolojinin gelmesiyle yaşamlarına karşılık vermemeye başlaması, eskiden at ve öküzlerle ulaşım yapılırken, onların geçeceği kadar yollar, yaşanacak kadar parseller oluşurken, teknolojinin gelişmesiyle tarım aletlerinin konulacağı alanlara traktör ve araçların geçebileceği yollara ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı. Köyün 25 yıl kadar önce başlayarak zaman içinde yeni yerleşim yerine taşındığı açıklandı. Dağ Marmara köyünün eski yerleşim yerini, geçmişteki Anadolu kültürlerinin el ve görsel sanatlarıyla, eğlence, ritüel, inanç, müzik, gastronomisiyle yaşatıldığı ve bu köyü ziyaret edenlerin bu kültürleri deneyimlediği ve de eğitimlerini de alabileceği merkez haline getirilmesi için proje hazırlanmasına karar verildi. Menderes Yürüyüş Yolunu aktif hale getirmek, Dağ Marmara köyünü eko turizme açmak, köyün endemik bitki yapısının incelenmesi için botanik bilimciler ile işbirliği yapılması istendi.

"Emekli olduktan sonra köyüme döndüm"

Etkinliğe katılan emekli mimar Hasibe Feza, Dağ Marmara köyünde yaşadığını belirterek "Emekli olduktan sonra Aydın’dan ayrılma kararı aldım. Şehirde yaşamak istemedim ve kendi köyüme döndüm. Köye ilk geldiğimde de köyün eski ve terk edilmiş olduğunu gördüm. Ama tarihi dokusu olduğunu da gördüm. Mimar olarak bunlar dikkatimi çekti" dedi.

"Amacımız Anadolu’nun binlerce yıllık kültürünü korumak yaşamasını sağlamak"

Köyün kültür köyüne dönüşebileceğini, olursa çok güzel olacağını düşündüm diyen emekli mimar Feza "Buraya yerleştikten sonrada bu amaçla derneğimizi kurduk. Amacımız köyümüzde Anadolu’nun el sanatlarını ve kültürünü yaşatmak. Köyümüze gelen insanlar burada Anadolu kültürünü öğrensinler istiyoruz. Bu organizasyonları sürekli olarak yapmak istiyoruz. Köyümüze gelen insanların köyümüzü dolaştıkları zaman burada Anadolu’nun bundan yüz yıl öncesi yaşantısını deneyimleyerek buradan ayrılmalarını hedefliyoruz. Menderes Yürüyüş yolu bizim Dağ Marmara Köyümüzden geçiyor. Bu günde bu yoldan yılın ilk yürüyüşünü gerçekleştirmiş olduk. Bununla birlikte köyümüzde daha önce yapılmış olan Yağmur Gelini Ritüelini yeniden yaşatmak istedik. Bu amaçla bu gün burada toplandık" ifadelerini kullandı.

"Tanıtım etkinliğimiz artarak devam edecek"

Dağ Marmara Köy Muhtarı Hüseyin Ünal da köyde ilk kez böyle bir etkinlik yaptıklarına dikkat çekerek "İnşallah bunu her yıl yapmak ve geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu gün yaptığımız yapacağımız etkinliklerle köyümüzü, kültürümüzü gelen misafirlere tanıtmak istiyoruz" dedi.