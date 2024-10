Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Denizli Şubesi, 17 Ekim Astsubaylar Günü çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenledi. Denizli Şube Başkanı Bülent Kandemir ve dernek üyeleri ile birlikte Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sundu. Astsubaylar Günü ve derneğin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde ülke genelindeki 98 şube ve temsilciliklerinde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Denizli Şubesi, 17 Ekim Astsubaylar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. TEMAD Denizli Şube Başkanı Bülent Kandemir öncülüğünde Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi. Etkinlikler kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık’ta bulunan Şehitlik ve Gaziler Mezarlığı ziyaret edilerek, karanfil bırakılması ile dualar edildi. Etkinlik devamında Astsubaylar Günü ve derneğin 40’ncı kuruluş yıl dönümünde ülke genelindeki 98 şube ve temsilciliklerinde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. TEMAD Denizli Şube Başkanı Bülent Kandemir, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle birlikte basın açıklamasında bulundu. Programa Nazilli Şube Başkanı Süleyman Güneri’de katıldı.

“Silahlı kuvvetlerin emektarlarıdır”

Özlük haklarıyla ilgili taleplerini sokaklarda aramak zorunda kaldıkları için Astsubaylar Günü’nü buruk bir şekilde kutladıklarını ifade eden Denizli Şube Başkanı Bülent Kandemir, “ Astsubaylık, vatana hizmette yaz, kış, yağmur, çamur, yer, gök, su altı, su üstü, gece ve gündüz, yurt içi, yurt dışı, mekan, sınır ve mesai mevhumu gözetmeksizin, canları pahasına her türlü görevi fedakarca yerine getiren yiğitlerin, meslekten ziyade bir yaşam biçimidir. Astsubaylar, bir kısmı 14-15 yaşlarında, resmi üniforma giyerek başladıkları meslek hayatlarına, çocukluklarını, gençliklerini ve orta yaşlarını vatana hizmetle geçirirken, görev şartları dolayısıyla defalarca atanan, çocuklarının doğduklarını, büyüdüklerini, çoğu kez anne babalarının vefatını göremeyen ve hatta zaman zaman cenaze merasimine dahi katılamayan bir toplumdur. Savaşta ve barışta ordunun en önünde ve gizli kahramanları olarak görev yaparken, maalesef şehit olduğunda 1-2 dakikalık haberleri yapılan, emekliliğinde ve ömrünün son yıllarında unutulan, silahlı kuvvetlerin emektarlarıdır” dedi.

“Astsubaylar günümüzü buruk bir şekilde kutluyoruz”

Denizli Şube Başkanı Kandemir, “Maalesef bizler, özlük haklarımızla ilgili taleplerimizi sokaklarda aramak zorunda kalıyoruz ve astsubaylar günümüzü buruk bir şekilde kutluyoruz. Bazen, havacılıkta öncü olarak ilk Türk uçağını yapan, ilk sivil uçuş okulunu kuran Vecihi Hürkuş’turlar. Terörle mücadele kapsamında, ilk şehit kadın astsubay olan Jandarma Üstçavuş Hamiyet Alaçam Aksoy, hukuk fakültesini kazanmasına rağmen astsubaylığı tercih eden, Şırnak’ta bir patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan komando astsubay Esma Çevik, Afrin bölgesinde zeytin dalı harekâtında, ilk şehit olan Üstçavuş Musa Özalkan ve bazen de ülkeyi bölmeye çalışanlara, hayatı pahasına dur diyen Ömer Halisdemir olurlar. Astsubaylar, emekli olduklarında da mesleğe başlarken ettikleri yeminlerine sadık kalarak, milletimize örnek olandır. Spor alanında efsane hakemlerden Talat Tokat ve İhsan Türe’dirler. Bazen, 9 dünya rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran, neredeyse 80 yaşına rağmen bilek güreşinde Avrupa ve dünyada onlarca madalya kazanan, demir adam lakaplı Hayrettin Sönmez astsubay olurlar. Bazen de, eli cebinde ve ekipman kullanmadan yaptığı atışlarıyla olimpiyat madalyası kazanan jandarma astsubay Yusuf Dikeç olurlar. Hatta bazen seçilmiş bir milletvekili, bazen de mit müsteşarı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olarak karşımızdadırlar. Binlerce kahramanlık hikayesi yazan ve başarılarıyla topluma mal olmuş astsubaylarımızdan sadece bir kısmını örnek olarak verdik” diye konuştu.

“Tazminatlarımızı alana kadar eylemlerimiz artarak devam edecektir”

Denizli Şube Başkanı Kandemir, “Çünkü, hemen hepsi unutulmak üzere. Yaşayan emekliler ise zaten unutuldu. Bugüne kadar genel merkezimiz tarafından yetkililerle doğru iletişim kurarak masada anlaşmanın yollarını çok arandı. Çalınmayan kapı, gidilmeyen kurum, eli sıkılmayan bürokrat kalmadı. Bizi görmezden gelmeye çalışanlara kendimizi tanıttık ve gülümsememizi hiç eksik etmedik. Hepimiz için onur mücadelesi haline gelen haklarımızı almak uğruna hem genel merkezimiz hem de şubelerimiz olarak senelerce mücadele verdik. Cumhurbaşkanımızla dahi her türlü zorluğa karşı defalarca görüşüldü. Her defasında da biz astsubaylara çok olumlu yaklaşımlarda bulunuldu. En son ‘seçimden sonra’ diye bizzat sözleri var. Ama ne varsa, alt kademesi bizleri bir türlü sevmedi, sevemedi. Oysaki bizler, bu devletin üvey evladı değil bu vatan ve devlet için canlarını feda eden öz evlatlarıyız. Bu nedenledir ki, TEMAD genel başkanlığımız, Türkiye geneli şube başkanlıkları ve üyelerimizle birlikte eylem kararı aldı. İlki, TBMM önünde gerçekleştirilen eylemlerimizi, Türkiye geneline yaydık ve Balıkesir, Denizli, Bursa illerimizde sürdürdük. Denizli’de yapılan kortej yürüyüşü ve basın açıklamamıza çevre şubelerimizin de katılımı ile bin 300 meslektaşımız iştirak etmiştir. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Hazine Ve Maliye Bakanlığı önünde yapmış olduğumuz eylemlerimize bugün, 17 Ekim astsubaylar günümüz ve 40’ıncı kuruluş yıldönümümüz olması hasebiyle 17 ilimizde yapacağımız eylemlerimizle devam ediyoruz. Hakkımız olan ve senelerdir her seçim döneminde bizlere söz verilen tazminatlarımızı alana kadar eylemlerimiz artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Özlük haklarımız konusundaki eşitsizliklerin giderilmesini istiyoruz”

Yetkililere seslenen TEMAD Denizli Şube Başkanı Kandemir, “Çorak topraklarda çalının üzerinde, dağda bayırda karda kışta nöbet tutan astsubayları unuttunuz. Torba yasa dağıttınız. Astsubaylara gelince torbayı yok ettiniz. İtibardan tasarruf edilmez dediniz, sıra astsubayların haklarına gelince astsubayların haklarını yediniz. Bizler, hiçbir zaman görevinden kaçmayan, milletimizin namusu, şerefi, ülkemizin ise bağımsızlığı için canımızı vermekten asla çekinmeyen, atalarımızın kanla çizdiği topraklarımızı, kimimiz uzuvlarımızı kaybedip gazi olarak, kimimiz de canımızı ortaya koyup şehit olan astsubaylarız. Bizler, defalarca söz verilen ancak seçimlerden sonra hep unutulan tazminat hakkımızın verilmesini, görevde ve emeklilikte iken aldığımız maaşlar arasındaki uçurumun giderilmesini ve diğer özlük haklarımız konusundaki eşitsizliklerin giderilmesini istiyoruz. Bundan sonra bizler için olmazsa olmazımız tazminat hakkımız. TEMAD Genel Merkezi ve şubelerimiz olarak bizler taleplerimiz gerçekleşinceye kadar haklı ve hakkımız olan için, mücadelemizi, azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz”dedi.