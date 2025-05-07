Denizli’de tarlasında çalışırken yaralı bir kuş bulan Eşref Eşbah, uluslararası öneme sahip bir doğa olayına tanıklık etti. Sırbistan’da halkalanan gökkuzgunu, göç yolculuğunda Türkiye’ye ulaşarak bilim dünyası için değerli bir veri sundu.

Denizli’nin Çal ilçesinde doğanın olağanüstü bir misafiri tespit edildi. İlçeye bağlı Denizler Mahallesi’nde tarlasını kontrol eden vatandaş Eşref Eşbah, yerde hareketsiz yatan rengârenk bir kuş fark etti. Yaklaştığında kuşun uçamadığını gören Eşbah, durumu hemen Çal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri ve Belediyenin sözleşmeli veterineri, kuşu teslim alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan incelemede kuşun, Avrupa’dan Afrika’ya uzanan göç yollarında nadiren rastlanan ve koruma altındaki türlerden biri olan "Gökkuzgun" (Coracias garrulus) olduğu anlaşıldı. Yaralı gökkuzgunu tedavi altına alınırken, kuşun ayağında bulunan metal halka büyük dikkat çekti. Halka üzerinde yazan "Museum Belgrade 3X16338" ibaresi, kuşun Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bilimsel amaçlarla halkalandığını ortaya koydu. Bu, gökkuzgununun Sırbistan’dan yola çıkarak Türkiye’ye kadar göç ettiğini kanıtlayan önemli bir doğa olayı olarak kayıtlara geçti.

Yapılan ihbar üzerine nesli tükenmekte olan gökkuzgun kuşunun bulunduğunu ve özenle tedavisine başlandığını belirten Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Bugün ilçemiz Çal’ın Denizler Mahallesi’nde, duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı sayesinde çok özel ve nadir bir kuş türü olan gökkuzgun ile karşılaştık. Bu kuş, küresel ölçekte nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür ve yapılan incelemelerde Sırbistan’ın Belgrad kentinde halkalanmış, yani kayıt altına alınmış bir birey olduğu tespit edildi. Veterinerimiz Ediz Bey olaya hızlıca müdahale etti. Kendisine bu konudaki bilgisi ve duyarlılığı için yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürümüz Sayın Taner Bey ile irtibat kurarak gerekli süreci başlattık. Bu kıymetli canlıyı sağlığına kavuşturduktan sonra, doğal yaşam alanına güvenle geri bırakacağız. Belediye olarak doğaya, çevreye ve tüm canlılara karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu olay bir kez daha gösterdi ki, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve kurumlarımızın iş birliği sayesinde güzel işler başarabiliyoruz. Ben bu örnek davranışlarından dolayı hem ekibimize hem de duyarlı yurttaşımıza teşekkür ediyor, bu türün korunmasına katkı sağlamaktan Çal halkı adına büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Doğaya ve canlılara sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır" dedi.

Ayağındaki halka yolculuğunu anlatıyor

Gökkuzgununun ayağında bulunduğunu ve bu halkanın önceden bilim insanları tarafından takıldığını dikkat çeken Veteriner Hekim Ediz Zeybek, "Halkayla yolculuğunun izlendiğini, kuşun ne zaman, nerede halkalandığını ve izlediği rotayı bilim insanlarına bildiriyor. Bu halkalama sistemi sayesinde kuşların göç yolları, popülasyon değişimleri ve iklim değişikliğine tepkileri bilimsel olarak izlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kuş, ilk tedavisinin ardından Doğa ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Buradan da doğal yaşam alanına geri salınacağı ve gözlemin uluslararası halkalama veri tabanlarına bildirileceği belirtildi.