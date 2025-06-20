DENİZLİ (İHA) – Denizli’de hafta sonu yapılacak olan yükseköğretime geçiş sınavlarında yaklaşık 46 bin aday ter dökecek.

Hafta konu gerçekleşecek yükseköğretime geçiş sınavlarında Denizli’de TYT için cezaevi dahil 74 binada 214’ü engelli öğrenci olmak üzere toplam 25 bin 201 aday, AYT için 54 binada 174 engelli öğrenciyle birlikte toplam 18 bin 220 aday ve Yabancı Dil Sınavı için 12 binada 39 engelli öğrenci dahil toplam 2 bin 566 aday sınava girecek.

Sınava girecek olan tüm adaylara başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, "Öğrendiğiniz ilk harften kurduğunuz hayallere, belirlediğiniz hedeflere kadar hayatınıza yön veren yıllarınıza eşlik eden eğitimciler olarak bugün, mesleki yaşamınızın en önemli adımlarından birinde daha yanınızdayız. Üniversite kapılarını araladığınız Yükseköğretim Kurumları sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bu süreci başarıyla atlatarak elinizden geleni yaptınız ve öğretmelerinizin rehberliğinde, ailenizin desteğiyle yolunuza devam edecek, hedeflerinize ulaşarak bilgi ve donanımı edindiniz. Bizim gönlümüz rahat, size güvenimiz tam. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sınav için hazırlıklarımızı tamamladık, okullarımızı düzenledik. Sizlerden sadece gerekli belgelerinizi, bilginizi ve kendinize güveninizi yanınıza alıp sınava girmenizi istiyoruz. Şehrimizin de aynı hassasiyetle destek olmalarını önemle istirham ediyoruz. Hissettiğiniz heyecanı paylaştığımı ve sizlere çok güvendiğimi de bilmenizi isterim. Ayrıca belirtmeliyim ki elinizden geleni yaptıktan sonra sonuç ne olursa olsun, sizler, bizim için çok kıymetlisiniz. Hedef ve idealleriniz doğrultusunda inşa edeceğiniz geleceğiniz için azimle devam etmekten vazgeçmeyiniz.

Sınava girecek tüm öğrencilerimizin çok büyük emekler verdiğine, çaba gösterdiğine, daha başarılı olma adına pek çok şeyden feragat ettiğini biliyorum. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınavlarda bugüne kadar edindiğiniz bilgi ve birikimlerinizi en üst düzeyde yansıtabilmeniz ve ideallerinize bir adım daha yaklaşabilmeniz için ihtiyaç duyacağınız en önemli güç kendinize duyacağınız güveninizdir. Ve bizlerin her şart ve sonuçta sevgimizle sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizdir" dedi.