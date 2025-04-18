Denizli’de Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2025 yılı İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kuraklık yönetim planları, içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulanma durumu gibi konular ele alındı.

Toplantıda; kentsel atıksu arıtma tesisleri çıkış suyunun uygun alanlarda yeniden kullanımı, Ulusal ve İl Su Verimliliği Planları kapsamında yürütülen çalışmalar, havza ölçekli yönetim planları (nehir havza yönetim planları, taşkın yönetim planları, kuraklık yönetim planları ve sektörel su tahsis planları) çerçevesinde belirlenen tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanma durumu değerlendirildi. Ayrıca, içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulanma durumu, içme suyu arıtma tesislerinin mevcut durumu, içme suyu kalitesi ve insan sağlığına etkileri, şebeke kayıpları ile bu konulara yönelik çevresel altyapı çalışmaları da ele alındı. Toplantıda, il sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler, yeraltı ve yerüstü su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ile tarımsal sulamada modern sulama sistemlerine geçiş sürecinde kaydedilen gelişmeler görüşülerek karara bağlandı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Vali Yardımcısı Abdullah Etil’in ardından, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Dal ve Genel Müdürlük uzmanları tarafından çeşitli bilgilendirme sunumları yapıldı.

Toplantıya, Denizli Vali Yarımdıcı Abdullah Etil, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Dal, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir ÇINAR, kamu kurumları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.