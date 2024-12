Denizli’de Özel İnsanlar Derneği tarafından yapılan sünnet şöleninde özel çocuk veya engelli bireylerin çocuklarına yönelik düzenlenen toplu sünnet şöleninde, 12 çocuk erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı.

Denizli’de Özel İnsanlar Derneği tarafından özel çocuk veya engelli bireylerin çocuklarına yönelik toplu sünnet şöleni düzenlendi. Özel çocuklara yönelik yapılan toplu sünnet şöleninde, 12 çocuk erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, mutlu günlerinde özel çocukların ve ailelerine yalnız bırakmadı. Ellerine Türk bayraklarını alan özel çocuklar, kendileri için tertip edilen sünnet organizasyonda doyasıya eğlendiler.

“Her sene gerçekleştirdiğimiz şölende bu sene 12 çocuğumuzun sünnet şölenini gerçekleştirdik”

Her sene düzenlendiği dile getiren ve bu sene 12 çocuğun sünnet şöleni gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aysun Tonel, “12 çocuğumuzun sünnet şölenini gerçekleştiriyoruz. Her zaman çocuklarımızın sağlığı daha da önemli. Her sene bu etkinliği yapıyoruz. Seneye inşallah daha da fazla çocuğumuzun bu özel gününü gerçekleştiririz” dedi.