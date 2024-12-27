Denizli protokolü ve iş dünyası 2024 ve 2025 yılından beklentilerini DRT TV ekranlarında yayınlanan 2025 özel yayınında değerlendirdi. Denizli Sanayi Odası hizmet binasında yapılan canlı yayınlar ile iki gün boyunca Denizli iş ve siyaset dünyasının 65 önemli ismi ağırlandı.

Denizli’de iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri DRT TV’nin 2025 Özel Yayınında buluştu. Yeni yıl programı için Denizli Sanayi Odası’nın katkılarıyla iki farklı stüdyo oluşturan DRT TV, iki gün boyunca konuklarını ağırlayarak, iş ve siyaset dünyasının 2024 yılını ve 2025 yılından beklentilerini ekranlarına taşıdı.

Denizli Sanayi Odasın da iki gün boyunca yapılan canlı yayınlara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı.

DRT TV 2025 özel yayınında konuklarını ağırlayan Önder Varol, Tahir Aygün, Tolga Alp Düzgören ve İrfan Atasoy’un sunumlarıyla gerçekleştirilen programda, Denizli gündemi, iş dünyasındaki ekonomik gelişmeler ve siyaset konularında önemli isimler gündem ilişkin açıklamalarda bulundu. İki gün boyunca devam eden canlı yayınlarda toplam 65 isim konuk edildi. Programın son gününde ise 2025 yılı pastası Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AKÇA Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Semra Akça Acar ve davetli belediye başkanları tarafından kesildi.