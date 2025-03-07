Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, Pamukkale Üniversitesinde eğitim gören 3 bin öğrenciyi her gün geleneksel iftar programında buluşturuyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği, bu yıl da büyük bir katılımla devam ediyor. Birlik ve beraberlik ruhunun ön planda tutulduğu organizasyona, özellikle Pamukkale Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor. Bu anlamlı etkinlik, Bölge sanayicileri ve öğrenciler arasında güçlü bir dayanışma ortamı oluşturuyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada: "Bölgemizdeki firmalar, Ramazan Ayı boyunca Pamukkale Üniversitesi öğrencilerimize yönelik olarak Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami ve Külliyesi’nde iftar yemeği düzenliyor. Bu iftar programı, her gün 3.000 öğrencimizin orucunu hep birlikte açtığı anlamlı bir buluşmaya dönüşüyor. Bizler, bu organizasyonu Ramazan’ın manevi atmosferine uygun bir şekilde, öğrencilere moral ve huzur kaynağı olması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bu güzel birlikteliği sağlayan ve katkı veren tüm sanayicilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan bu iftar programı, bölgedeki dayanışma ruhunu pekiştiren önemli bir etkinlik haline geldi. Sanayiciler, öğrenciler ve yerel halkın katılımıyla her gün gerçekleşen iftar yemeği, sadece oruç açmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren ve insanların bir araya gelmesini sağlayan önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca, organizasyonun her yıl artan katılımı, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.