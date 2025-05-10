Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), 29 gönüllü öğretmen ve 1 hemşireden oluşan güçlü kadrosuyla, aylar süren yoğun eğitim ve tatbikatların ardından akreditasyon sınavına katılacak.

Yönetim, lojistik ve arama kurtarma birimlerinden oluşan MEB AKUB, İzmir AFAD’dan gelen komisyonun denetiminde yapılacak akreditasyon sınavına katılacak. Sınav, DESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Parkurunda gerçekleştirilecek. Alanda Boo kampı kurulacak; yönetim, lojistik ve konaklama çadırları yerleştirilecek. Ekip, enkaz alanında uygulamalı bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirecek. Tatbikatta beton kırımı yapılarak enkaz altında kalan kazazede sedye ile çıkarılacak ve ambulansla güvenli bölgeye sevk edilecek.

Tüm eğitim ve hazırlık süreci boyunca AFAD Akreditasyon Koordinatörü Haluk Erten tarafından mentörlük desteği verilen Denizli MEB AKUB ekibi, sınavı başarıyla tamamlaması halinde "Hafif Seviye Arama Kurtarma Akreditasyon Belgesi" almaya hak kazanacak. Bu belge sayesinde ekip, yaşanabilecek afet durumlarında AFAD koordinasyonunda aktif görev alabilecek. Ekip Lideri Tamer Esin öncülüğünde hareket edecek olan ekip, sınav günü lojistik merkezde toplanacak. Ardından DESKİ Uygulama Alanı’na doğru yola çıkılacak.

Denizli MEB AKUB, sadece afet anlarında değil, aynı zamanda afet öncesi hazırlık süreçlerinde de önemli bir bilinçlendirme gücü oluşturmayı hedefliyor.