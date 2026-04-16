Restore edilen sokaklarla turizmini canlandıran Buldan'da, Düzalan, Tarakçı ve Terziler Kaşı sokaklarında da yeni restorasyon çalışmaları başladı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarihi dokuyu koruyarak turizmi canlandırmaya yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Dokuma Pazarı (Hamam Boğazı) Caddesi ve Semerci Sokak'ta gerçekleştirilen restorasyon projelerinin ardından, şimdi de Düzalan Sokak, Tarakçı Sokak ve Terziler Kaşı Sokak'ta çalışmalar başlatıldı. Projesi önceden hazırlanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yürütülüyor. İhaleyi alan firma tarafından ilk etapta Tarakçı Sokak'ta başlatılan çalışmalar kapsamında, bölgedeki evlerin çatıları yenilenecek, dış cephe sıvaları elden geçirilecek ve kapı ile pencereler aslına uygun ahşap malzemelerle değiştirilecek. Ardından Buldan Belediyesi'nin belirlediği renklerle evler boyanacak. Çalışmaların devamında sokak zeminlerinin de küçük granit taşlarla kaplanması planlanıyor. Yapılan bu düzenlemelerle Buldan'ın tarihi kimliğinin korunması ve ilçenin turizm ile ekonomik potansiyelinin daha da artırılması hedefleniyor.