Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun kentin turistik, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtımı için verdiği çabalar sonucunda, İtalya’nın farklı bölgelerinden gelen 170 kişilik Katolik din insanı kafilesi Denizli’ye geldi. İnanç turizmi kapsamında gerçekleşen ziyarette, Aziz Philip’in mezarını ve adına yapılan "Martyrion" adı verilen kiliseyi ziyaret eden İtalyan kafile unutulmaz anlar yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun Denizli’nin turistik, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtımı için verdiği çabalar sonucu, inanç turizmi kapsamındailk ziyaret gerçekleşti. İtalya’nın farklı bölgelerinden gelen 170 kişilik Katolik din insanı kafilesi, İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan ve Erken Bizans Dönemi’nde metropollük seviyesinde dini bir merkez kabul edilen Laodikeia Antik Kenti’ndeki "Kutsal Haç Kilisesi"ni ve Pamukkale Hierapolis Antik Kenti’nde bulunan Aziz Filipus’un mezarını ziyaret etti. İlk olarak Aziz Philip’in mezarını ve adına yapılan "Martyrion" adı verilen kiliseyi görme şansı yakaladı. "Hac yolu" olarak bilinen merdivenleri tırmanıp köprüden geçtikten sonra Aziz Philip’in mezarının olduğu bölgeye ulaşan İtalyan kafile dualar ederek vazifesini yerine getirdi. Sonrasında Laodikeia Antik Kenti’ndeki "Kutsal Haç Kilisesi"ni ziyaret eden kafile duygu dolu anlar yaşadı.

Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalyan kafilesinden Lucca Fioratti, "Burada olmak çok heyecan verici ve çok güzel. 170 kişiyiz, gelmemizin amacıda hac farizesi sırasında köklerimizi keşfetmek. İlk hristiyan topluluklarını bulunduğu yerler buralar. O yüzden çok heyecan verici. Ayrıca Aziz Philip’in yolunu izlemekteyiz. Buradan Loadikya’ya gideceğiz ve Efes’te gezimizi bitireceğiz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Gezi hakkında konuşan bir başka kafile üyesi Antonio Lumare ise "İtalya’da bile böyle bütün halde tiyatro bulmak çok zor. Beni çok şaşırttı ve çok mutlu etti" diyerek, Hierapolis Antik Tiyatrosuna olan hayranlığını ifade etti.