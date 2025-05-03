DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Nisan ayı ihracatı geçen yılık aynı dönemine göre yüzde 18,9’luk yükselişle 363 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye’nin ihracatı Nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Denizli ihracatı da Nisan ayında yüzde 18,9’luk artışla, 363 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği’nce kayda alınan ihracat ise yüzde 14,7’lik artışla 281 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 9’luk artışla 1,5 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. Yılın geride kalan 4 aylık döneminde ihracatçıların sergilediği performans, üretim ve ihracat gücünü ortaya koydu. Denizli’den tekstil-konfeksiyondan kabloya, bakır telden tarıma, doğal taştan makine ve aksamlarına kadar 25 farklı sektörde ihracat yapıldı.

Denizli tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 5,8’lik artışla 107 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 45’lik artışla 83 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 36’lık artışla 60 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 4’lük artışla 29 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde ise 24 artışla 23 milyon dolar oldu. Nisan ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 46, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 25, otomotiv endüstrisinde yüzde 26, kuru meyve ve mamullerinde ise yüzde 28 ile dikkat çeken artışlar kaydedildi.

Ülke sıralamasında zirve yine İngiltere’nin

Denizli ihracatında lider konumda olan İngiltere’ye olan ihracat yüzde 21 oranında artışla 48 milyon dolar olarak kaydedildi. İhracatta ikinci sıraya yerleşen İtalya’ya yapılan ihracat yüzde 45’lik artışla 31 milyon dolar oldu. Üçüncü sırada olan Almanya ihracatı, yüzde 4 oranında azalışla 29 milyon dolar olurken; ardından gelen ABD’ye olan ihracat yüzde 18’lik artışla 27 milyon dolar oldu. Denizli ihracatında beşinci sırada yer alan Hollanda’ya ihracat ise yüzde 29 artışla 20 milyon dolar olarak gerçekleşti. İtalya’nın şubat ayından sonra ihracatta bir kez daha ikinci sırada yer alması dikkat çekti.

ABD’nin uygulayacağı ilave gümrük vergilerinin Türkiye, Avrupa ve Dünya ekonomisine muhtemel etkilerine değinen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Türkiye yüzde 10’luk en düşük ilave vergi uygulanan ülkeler grubunda yer alıyor. Elbette Çin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelere karşı ABD pazarında bir rekabet avantajı elde edeceğimizi söylemek mümkün. Ancak bu ülkeler, ABD’de pazar payı kaybederlerse muhtemelen yönlerini ilk olarak Avrupa’ya çevirecekler. Hem Denizli’nin hem de ülkemizin en önemli ihracat bölgesi Avrupa. Dolayısıyla, bu ülkelerle Avrupa pazarında bir kez daha karşı karşıya gelebiliriz. Trump’ın ticaret savaşları politikasının neden olduğu bir diğer risk ise belirsizlik ortamı. Bu durum, zaten son yıllarda yavaşlayan Avrupa ekonomisinde özellikle ihracat, sanayi üretimi ve yatırım kararları üzerinden ciddi etkilere yol açabilir. Küresel ölçekte ise büyüme oranlarının düşmesine, ticaret hacminin daralmasına ve uzun vadeli olarak ‘korumacılığın geri dönüşü’ sürecinin güçlenmesine neden olabilir. Tüm bu gelişmeler, doğrudan yabancı yatırımların azalmasıyla birlikte küresel ekonomik kırılganlıkların tekrardan gündeme gelmesine zemin hazırlayabilir" dedi.