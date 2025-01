Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türk mizahının önemli isimlerinden olan Latif Demirci’nin anısına “Günlük Hayatın Mizahı” adlı bir karikatür sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 55 ayrı eserin beğeniye sunulduğu bu özel sergi 1 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

Aslen Denizlili olan Türk mizahının sembol isimlerinden Latif Demirci’yi anmak amacıyla hazırlanan “Günlük Hayatın Mizahı” adlı karikatür sergisi Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda açıldı.

Serginin açılışına, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Selçuk, Latif Demirci’nin aslen Denizlili olduğunu belirterek yaşamı boyunca çok önemli eserlere imza attığını söyledi. Selçuk, “Gırgır ekolünün temsilcilerinden biri Demirci, Gırgır Dergisi’nin dünyanın en iyi kinci mizah dergisi olmasında çok büyük emeği vardı. Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde böyle bir sergiyi açmak hepimizi çok heyecanlandırdı. Ailesi çok özel bir sergi hazırladı bize, umarım beğenirsiniz” diye konuştu.

1 Şubat’a kadar sergi sanatseverleri bekliyor

Başkanvekili Ali Marım ise, sanatın her etkinliğini Denizlililerle buluşturmak için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Vekili Marım, “Denizli’yi sanatın başkenti yapmak için her gün her sokakta, mahallede, salonda kültürel etkinliklere imza atıyoruz. Sizlerin verdiği destek ve enerji ile daha fazla işlere imza atmak için çalışıyoruz. Denizli’yi her alanda ileriye taşımak için gayret ediyoruz. Önce insan şiarıyla sanat, kültür, eğitim ve diğer alanlarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Latif Demirci ile gurur duyuyoruz. Kendisine rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkanvekili Marım ve beraberindekiler, Latif Demirci’nin eserlerinden oluşan sergiyi tek tek inceledi. Sergi 1 Şubat’a kadar Turan Bahadır Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.