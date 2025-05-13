Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Kızılcabölük-Denizli Doğa Yürüyüşünün gerçekleştireceği tarih belli oldu. 7’den 70’e tüm doğa severleri bir araya getiren yürüyüş 25 Mayıs tarihinde yapılacak.

Kızılcabölük- Denizli karayolunun açılması talebiyle başlayan yürüyüşün bu yıl 25’incisi gerçekleştirilecek. Tavas Belediyesi ve Kızılcabölüklüler Koruma Dayanışma Kültür Çevre ve Eğitim Vakfının katlılarıyla gerçekleşecek olan yürüyüş 25 Mayıs tarihinde saat 09.00’da Kızılcabölük Mahallesi çarşı meydanından başlanacak. Yürüyüş, Killi Pınarı, Aşk Yolu, Herakleia Hieronu, Çınar-Türk Parkı, Çatalarmut, Sarının Kahvesi, İbişlerin Kahvesi güzergahlarından devam ederek Denizli kent merkezindeki Çamlık Mesireliğinde sona erecek.

7’den 70’e tüm doğa severlerin bir araya geldiği Kızılcabölük-Denizli Doğa Yürüyüşüne Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, tüm vatandaşları yürüyüşe davet etti.