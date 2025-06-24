Denizli Büyükşehir Belediyesi, Göveçlik mahalle sakinlerinin yıllardır özlemle beklediği yeni park ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.DENİZLİ (İGFA) - Modern bir yaşam alanına kavuşulan Göveçlik’te, bundan böyle anne babalar çocuklarıyla parka gidebilecek, yürüyüş yapabilecek ve güvenli kaldırımlarda rahatça dolaşabilecek.

MAHALLE SAKİNLERİNİN YILLARDIR BEKLEDİĞİ PARK HAYALİ GERÇEK OLDU

Bir zamanlar boş, bakımsız ve atıl şekilde değerlendirilmeyen arazi Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerince 7 bin 200 metrekarelik dev bir park alanına dönüştürüldü. Parkın içinde 500 metrelik yürüyüş yolu, çocuklar için 240 metrekarelik oyun alanı ve spor yapmak isteyenler için de 150 metrekarelik fitness alanı yer alıyor. Üstelik susuz peyzaja uygun bitkilendirme çalışmalarıyla parkın bakımı hem ekonomik hem de çevreci şekilde planlandı. Uzun süredir yıpranmış durumda olan yola Fen İşleri Dairesi ekiplerince asfalt serildi, toplam 454 ton sıcak asfalt mahalle yollarını pırıl pırıl yaptı. Ayrıca Göveçlik Parkı çevresine 2 bin 500 metrekarelik yeni kaldırımlar döşenerek yayaların güvenliği sağlandı.

“BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NUN SÖZÜ YERİNE GELDİ, GÖVEÇLİK GÜZELLEŞTİ”

Göveçlik Mahalle Muhtarı Ali Dinger, projeden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı, “Yıllardır burada bir park alanı olsun istiyorduk. Başkanımız geldi, durumu yerinde gördü ve ‘Hemen yapacağız’ dedi. Sözünü tuttu, mahallemizi çok kısa sürede bambaşka bir hale getirdi. Asfaltımız yenilendi, kaldırımlarımız yapıldı, çocuklarımız için parkımız kuruldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

“İNSAN ODAKLI YATIRIMLARI SÜRDÜRECEĞİZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Göveçlik Mahallemize yakışan bir çalışma oldu. Çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz artık keyifle vakit geçirecek bir parka sahip. Daha güvenli yollar, konforlu kaldırımlar yaptık. Denizli’mizin her köşesinde insan odaklı yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.