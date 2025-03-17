Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilkbahar ekinoksu için gökyüzü tutkunlarını bir araya getirecek.

Denizli Bilim Merkezi tarafından hazırlanan programda, ekinoksun astronomik mekanizması, farklı kültürlerdeki yeri ve mitolojik anlamları detaylı bir şekilde ele alınacak.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. Katılımcılar, önce uzmanlar tarafından yapılacak bilgilendirici sunumu dinleyip ardından teleskoplarla yıldızları ve gezegenleri inceleme fırsatı bulacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise katılımcılar, teleskoplarla gezegenleri, yıldız kümelerini ve derin uzayı keşfetme fırsatı bulacak. Astronomi meraklıları ve doğa olaylarına ilgi duyan herkesin katılımına açık olan etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Programa, Denizli’deki çeşitli liselerden öğrenciler de katılacak.