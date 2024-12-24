Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten ve yürütme kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, “Kadın mutlu olursa, şehir mutlu olur” dedi.

Bir süre önce olağan genel kurulunu tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Genel Sekreter Baran Akın, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten ve meclis yürütme kurulu üyeleri katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Konseyi Başkanı Alten ve meclis üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Güzel bir süreci inşallah hep beraber keyifli bir şekilde yönetiriz. Çıkmış olduğunuz bu yolculukta Allah ayağınıza taş değdirmesin. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bizim de bir tek hayalimiz var. Bu şehrin kadınları mutlu olsun. Kadınlar mutlu olursa, çocuk, eş, baba, kardeş, herkes, şehir mutlu olur” dedi.

Başkan Çavuşoğlu’ndan birlik mesajı

Mutluluğa giden yolda birlik içerisinde hareket etmenin önemine vurgu yapan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Çıktığımız bu yolculukta hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimsenin rengine, dinine, diline, mezhebine, siyasi düşüncesine bakmadan hepsini kucaklayabilmemiz gerek. En önemli isteğim bu, bir şey ürettiğinizde ya da biri sizden bir talepte bulunduğunda kişinin siyasi fikrini, kimliğini, dinini, dilini kapatıp sadece insan olarak görmemiz yeterli. Bu şehre bunu öğretmemiz gerekiyor. Herkes birbirine baktığında karşısında sadece bir insan görmeli, o kişinin inancıyla, giyimiyle, kuşamıyla ilgilenmemelidir” diye konuştu.

“Çalışmalarımız meyvesini verecek”

Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, güzel bir ekip oluşturduklarını ve her geçen gün keyifli ve faydalı sosyal projeleri hazırlamak için çalıştıklarını söyledi. Marım, “Arkadaşlarımız çok heyecanlı ve çok güzel proje üretiyorlar. Önümüzdeki günlerde projelerimizin meyvesini hem sizlere hem de kamuoyuna gösteririz” ifadelerini kullandı. Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten ise kısa bir süre önce göreve başlamalarına rağmen düzenli olarak bir araya geldiklerini ve heyecanla gayret ettiklerini söyledi. Alten, “Güzel bir dönem geçirelim istiyoruz. Kadınların yüzünün güldüğü, şehrin mutlu olduğu bir Denizli için hep birlikte çalışacağız” dedi.