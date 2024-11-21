Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çiftçilere 50 bin adet sertifikalı zeytin fidanı desteği verecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun çiftçi ve üreticilere söz verdiği kırsal kalkınma projeleri devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Çavuşoğlu’nun yazılı önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nda karara bağlanan çiftçilere sertifikalı zeytin fidanı desteği için ilk adım atıldı. Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresi ve DESKİ ilçe hizmet birimlerinden online müracaatları yapılmaya başlanan proje kapsamında kent genelindeki çiftçilere 50 bin adet sertifikalı zeytin fidanı desteği verilecek. Zeytin fidanını, 1 dekarın altında alana dikecek üreticilerin tüm ilçelerden başvuru yapabileceği belirtilirken, söz konusu üreticilerin en fazla 5 adet fidan alabileceği kaydedildi. 1 dekarın altında alana dikilecek zeytin fidanlarının yüzde 100’ünün hibeli olduğu ifade edilirken, 2025 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin başvuru formuna eklenmesi gerektiği işaret edildi.

ÇKS belgeleri başvuru formuna eklenecek

Zeytin fidanını 1-10 dekar arası alana dikecek olan üreticilerin ise, zeytin yetiştiriciliğine uygun olan Acıpayam, Babadağ, Bekilli, Beyağaç, Buldan, Çal, Çameli, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinden başvuru yapabilecekleri açıklandı. Bu kişilerin en az 25 en fazla 125 adet fidan desteği alabileceği belirtilirken, 1-10 dekar arası alana dikilecek zeytin fidanlarının yüzde 75’inin hibeli olduğu belirtildi. Söz konusu üreticilerin 2025 yılına ait ÇKS belgesini ve fidanları dikeceği alanın tapusunu başvuru formuna ekleyeceğine dikkat çekilirken, fidanların dikileceği alanın kira olmaması gerektiği açıklandı. Uygun görülen başvurular için bilgilendirme mesajı gönderileceği kaydedilirken, başvuruların 50 bin adedi aşması durumunda dağıtımın, arazisi en az olan üreticiden en fazla olan üreticiye doğru yapılacağı belirtildi.