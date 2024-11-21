Merkezefendi Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde etkinlik gerçekleştirecek. Başkan Doğan, “Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

Özel gün ve haftalardaki hassasiyetini sürdüren Merkezefendi Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde etkinlik düzenlenecek. Program, 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde olacak. İlk olarak Denizli Kadın Ritim Topluluğu sahne alarak performans sergileyecek. Ardından Merkezefendi Belediyesi Çoksesli Korosu ve Dünya Türküleri Topluluğu’nun birbirinden değerli eserleri seslendireceği konser başlayacak.