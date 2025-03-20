Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerin sıfır atık konusunda farkındalığını arttırmak amacıyla "Sıfır Atık, Sonsuz Sanat" sloganıyla sıfır atık temalı bir resim yarışması düzenliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yarışma, 5. ve 6. sınıflar ile 7. ve 8. sınıflar olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek. Yarışma 26 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrenciler eserlerini kendi okul müdürlüklerine teslim edecek. Okullar, gelen eserleri değerlendirerek her kategoriden birer tane seçip Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına ulaştıracak.

Sonuçlar 28 Mart’ta açıklanacak

Yarışmanın kazananları, 28 Mart 2025 Cuma günü Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinden duyurulacak. Ödüller ise 8 Nisan 2025 Salı günü düzenlenecek "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerinde takdim edilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı organizasyonla hem çevre bilincini aşılamayı, hem de öğrencileri sanata teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ödüller göz dolduruyor

Yarışma sonunda her iki kategoride dereceye giren öğrencilere ödüller verilecek. Yarışmanın birincilerine tablet, ikincilerine bisiklet ve üçüncülüğü hak edenlere profesyonel resim seti hediye edilecek. Yarışmada Jüri Özel Ödülü ile Teselli ödülü alanlara ise resim seti verilecek.