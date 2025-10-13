Denizli OSB, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Bölge Müdürleri Komisyonu’nun katılımıyla gerçekleştirilen ‘Denizli-Aydın OSB’leri ile İstişare Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Komisyon Üyesi Bölge Müdürleri, Denizli ve Aydın’dan gelen OSB Müdürleri katıldı. Toplantıya; Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı Vahit Türkyılmaz ve Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş öncülük ederken; Komisyon Üyeleri Erdem Düzel, Serhat Şengül ve Ebru Karalar Akdeniz, imar mevzuatları, satın alma usul ve esasları ile atıksu arıtma tesisi uygulamaları konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, toplantıda yaptığı konuşmada OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu’nu Denizli’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yönetim Kurulu adına katılımlarından dolayı tüm Bölge Müdürlerine teşekkür etti. Bölge Müdürü Ahmet Taş, "OSBÜK çatısı altında organize edilen bu tür toplantılar, bölgeler arasında güçlü bir dayanışma ağı kurulmasına vesile oluyor. Bizler de Denizli OSB olarak her zaman iş birliğine, bilgi paylaşımına ve ortak gelişime açık bir anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Denizli OSB, ülkemizin üretim gücünü temsil eden örnek bir sanayi bölgesi"

Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı Vahit Türkyılmaz ise Denizli OSB’nin ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek şu değerlendirmede bulundu: "Denizli Organize Sanayi Bölgemizin çalışmalarını teknik geziler sırasında yerinde inceleme ve Bölge Müdürümüz Sayın Ahmet Taş’ın sunumlarıyla projeler hakkında bilgi edinme imkânı bulduk. Denizli Organize Sanayi Bölgemiz sanayimizin özellikle ithalat ve ihracat anlamında güçlü bir üretim üssü. Son ziyaretimizden bu yana ciddi anlamda değişiklikler olduğunu da gördük. Üretime yönelik her türlü çalışma ve altyapı gerçekleştirilmiş, bu anlamda da başta Yönetim Kurulunuz olmak üzere emeği geçenleri tebrik etmek isterim. Denizli Organize Sanayi Bölgemiz, altyapısından çevre yatırımlarına, mesleki eğitimden dijitalleşmeye kadar birçok alanda öncü nitelikte projelere imza atmış durumda. Yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği konularındaki uygulamaları, diğer OSB’ler için model teşkil ediyor. Burada gördüğümüz modern tesisler, düzenli altyapı ve güçlü yönetim anlayışı bizleri gerçekten etkiledi. Denizli OSB, ülkemizin üretim gücünü temsil eden örnek bir sanayi bölgesi olarak bizleri gururlandırıyor. Bölge Müdürleri olarak edindiğimiz deneyimleri paylaşmak, ortak sorunlara çözüm üretmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu istişare toplantıları, ülkemizin sanayi altyapısının gelişimine önemli katkı sağlamaktadır."

OSBÜK heyeti DOSTEK Koleji ve DOSTEM’in çalışmalarına hayran kaldı

Program kapsamında OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin mesleki eğitimde öncü kurumları arasında yer alan DOSTEK Koleji, DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi ve Model Fabrika’da incelemelerde bulundu.

Heyet üyeleri, öğrencilerin Teknofest başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarıları yerinde görerek, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

OSBÜK heyeti, Denizli OSB’de mesleki eğitimin güçlü bir yapıya sahip olmasının bölge sanayisi için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. Ayrıca, DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi’nin bölgede bulunmasının, sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir fırsat sunduğunu vurguladılar.

Heyet üyeleri, Denizli OSB yönetimini mesleki eğitime verdiği önem, gençleri üretim süreçlerine kazandıran vizyoner yaklaşımı ve örnek eğitim yatırımları nedeniyle tebrik etti.