Kocaeli’nin İzmit ilçesinde denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen kişinin 50’li yaşlarında olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Ömer Türkçakal Bulvarı’ndan denize açılan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 400 metre uzaklıkta suda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı. Cesedin, elleri ve ayaklarının bağlandığı tespit edildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin 50’li yaşlarında olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.