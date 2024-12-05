Mardin’de 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında “Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver” kampanyası tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 İl Ambulans Servisliği Başhekimliği toplantı salonunda yapılan toplantıda trafikte ambulanslara geçiş önceliğinin önemini anlatan “Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver” temalı kampanya tanıtıldı.

Trafikte 112 ambulanslarına öncelik tanıma bilincini geliştirmeyi amaçlayan kampanyada, sürücülerin trafikteki duyarlılığı artırarak hayat kurtarma zincirine destek olmaları hedefleniyor.

Toplantıda, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personellerinin daha iyi bir hizmet sunması amacıyla değerlendirmeler yapıldı. Program sonunda Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı kutlamak için pasta kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, acil durumlarda ambulansların hızla olay yerine ulaşabilmesi, bir insanın yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide kalmamasını sağladığını belirtti.

’Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver’ kampanyalarının, trafikteki duyarlılığın hayati bir gereklilik olduğunu vurgulayan Yavuz, "Gelin, 112 sağlık ekiplerimize yol açarak hayat kurtarma zincirinin bir halkası olun ve Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nda bu farkındalığı birlikte güçlendirelim" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Gökdemir, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Timurağaoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Ramazan Demir, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Pirşeng Kahraman ve Mardin geneli Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Sorumluları katıldı.