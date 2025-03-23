Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince Denizciler Caddesi’nde sürdürdüğü altyapı çalışmalarının yüzde 55’ini bitirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Derince Denizciler Caddesi ile çevre cadde ve sokaklarda kullanım ömrünü tamamlayan ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan hatları kapsamlı çalışmayla tamamen yeniliyor. Proje ile daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak hedeflenirken, çevre dostu su yönetimiyle modern şehircilik anlayışının da hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Derince’deki çalışmalar kapsamında 100 ile 350 mm çaplarında duktil borular kullanılarak yapılacak olan 3 bin 985 metre uzunluğundaki içme suyu hatlarının bin 234 metrelik kısmı tamamlandı. Ayrıca bin 85 metre uzunluğundaki isale hattı çalışmalarının 635 metresi tamamlandı. Bölgede devam eden kanalizasyon hattı çalışmalarında ise toplam 3 bin 929 metre inşa edilecek hattın bin 323 metresi tamamlanarak çalışmaların yüzde 55’i bitirildi.

Derince’nin en hareketli caddelerinden biri olan Denizciler Caddesi’ndeki çalışmaların 19 Mayıs’a kadar tamamlanması hedefleniyor. İSU, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeye daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayarak kaliteli altyapı hatlarıyla "Altyapıda Sıfır Problem" anlayışı doğrultusunda uzun yıllar hizmet vermeye devam edecek.