İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü adeta çöplüğe döndü. Görüntüyü görenler, ’Fıkra değil gerçek’ yorumunu yaptı. Kentin temizliğinden sorumlu ekiplerin bulunduğu alandaki çöpler hastalıklara davetiye çıkartıyor.

Alikahya Fatih Mahallesi Altun Sokak’ta bulunan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde ortaya çıkan görüntüler, "Temizliği sağlaması gereken kurumun kendi alanı bile temiz değil" yorumlarına sebep oldu. Çöp konteynerlerinin devrildiği, atıkların yerlere saçıldığı ve ağır kokuya sebep olan manzara, hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Çevre sakinleri, belediyenin kendi temizlik şantiyesinde dahi gerekli hijyenin sağlanamamasına tepki gösterdi.

Öte yandan, İzmit Belediyesi, geçtiğimiz günlerde de kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyen Kocaelili üreticilere, Modern Hayvan Pazarı’nın hemen yanındaki çöpü göstermişti. Satıcılar, hayvanların sağlığını ve vatandaşların güvenini riske atan bu ortamdan dolayı belediyeye tepki göstermişti.