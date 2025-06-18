Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok MAVİ Yakışır" sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliğinin altıncı etabı, Turgutreis Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Bodrum’un eşsiz mavisini korumak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla on bir yıldır titizlikle sürdürülen Deniz Dibi Temizliği, Turgutreis’te devam etti. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi deniz dibini temizlemek için dalış yaptı.

Gerçekleştirilen temizlik sonucunda denizden 62 kilogram atık toplandı. Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Turgutreis sahilinde sergilendi. Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi’nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne gönderildi.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla yola çıktıkları Deniz Dibi Temizliği etkinliklerinin altıncısını Turgutreis Mahallesi’nde gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, "Burada yaklaşık 62 kilogram atık çıktı. 300, 400, 250 kilolardan bu rakamlara düştüğümüz için bir nevi umutluyuz. Bodrum Belediyesi olarak karada, denizde, her yerde daha iyi ve daha mutlu bir Bodrum için çalışıyoruz. Deniz Dibi Temizlik etkinliklerimizle, Bodrum’daki misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın daha temiz bir denize girmeleri için çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci’nin de bu konuda büyük bir hassasiyeti var" ifadelerini kullandı.

Deniz Dibi Temizliği etkinliği, 25 Haziran Çarşamba günü Yalıkavak Mahallesi’nde devam edecek.