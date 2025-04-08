Denetimli Serbestlikten yararlanan hükümlüler ve eski hükümlülerin yaşama adaptasyonu, meslek sahibi olmaları ve iş imkanı sağlanması amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile özel sektör turizm temsilcileri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonu kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile turizm alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri arasında, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler ile eski hükümlülerin iş gücüne katılımlarını artırmak, meslek edinmelerini sağlamak ve topluma yeniden kazandırılmalarını desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle infaz sisteminin modern ve topluma entegrasyonunun yanı sıra bireylerin toplumsal hayata sağlıklı bir şekilde dönmesi amaçlanıyor. İmzalanan protokol kapsamında, yükümlüler özel sektör bünyesinde iş başında eğitim alarak, meslek sahibi olabilecek ve istihdam edilme imkânına kavuşacak. Bu sayede yükümlülerin ekonomik bağımsızlık kazanmaları, üretken bireyler olarak yeniden topluma entegre olmaları ve sosyal uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

"Bireyler topluma yeniden kazandırılıyor"

Törende konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, hayata geçirilen proje ile bireylerin topluma yeniden kazandırılmasının amaçlandığını belirterek "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün rehberliğinde hayata geçirilen bu tür projeler, adalet sistemimizin yalnızca ceza vermeye değil, bireyleri topluma yeniden kazandırmaya da hizmet ettiğini açıkça göstermektedir. Özel sektörle geliştirilen bu iş birlikleri, sosyal sorumluluğun en somut örneklerindendir. Turizm alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerine bu anlamlı katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Yakup Ali Kahveci, özel sektör turizm temsilcileri Kaan Şahinalp ve Satı Murat Demirer’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcıları Mehmet Fatih Acemoğlu, Fatih Arıcıgül ve Denetimli Serbestlik Müdürü katıldı.