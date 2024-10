Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün et ve et ürünlerine yönelik denetimlerde görev yapan personellerine, teknik bilgi ve becerilerini arttırmak, güncellemek, kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla eğitim veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Et ve Et Ürünlerinde Resmi Kontroller" konulu eğitim düzenlendi. Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen eğitim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Zirai Karantina Toplantı Salonu’nda başladı. Eğitime toplam 50 personel katıldı.

Programın açılış bölümünde konuşan Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Bakanlığımızın en önemli sorumluluklarından biri, ülkemizde çiftlikten sofraya kadar tamamlayıcı ve etkin bir gıda kontrolü ile güvenilir gıda üretimini sağlamaktır. Bu amaçla, halkımızın kaliteli ve güvenilir gıdaya ulaşması konusunda, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin denetimleri il müdürlüklerimizin önemli görevlerinden bir tanesidir. Et ve et ürünlerine yönelik denetimlerde görev yapan personelimizin teknik bilgi ve becerilerini arttırmak ve güncellemek, kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla, ’Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce Et ve Et Ürünlerinin Resmi Kontrolleri Konulu Hizmetiçi Eğitim’ düzenlenmiştir. 4 gün sürecek olan eğitime bakanlığımızca belirlenmiş çeşitli illerden ve bakanlıktan 40, il ve ilçe müdürlüklerimizden 10 personel olmak üzere toplam 50 kişi katılmaktadır” dedi.

“Personellerin bilgi ve becerilerini arttırmaları hedefleniyor”

Eğitimler kapsamında personellerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren İbrahim Sağlam, “Eğitim programı dahilinde; Et ve et ürünlerinin denetimi ile ilgili mevzuat, gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri, gıda işletmelerinde gerekli asgari ve teknik şartlar ile temel HACCP prensipleri ve HACCP tetkikleri, Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği, et ve et ürünlerine yönelik denetimlerde ihlallerin tespiti ve gerekli yaptırımların uygulanması ve sahada karşılaşılan sorunlar konularında eğitimler verilecektir. Yapılacak olan eğitim ile gıda kontrol görevlilerinin et ve et ürünlerinin resmi kontrollerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerini arttırmaları hedeflenmektedir. Eğitimin sonunda bu eğitimi alan gıda kontrol görevlilerince sahada daha etkin ve mevzuata uygun denetimler gerçekleştirilecektir. Eğitim programının kalite ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasında hizmet sektörümüze ve bu sektörden hizmet alanlara yol gösterici ve faydalı olmasını diler, eğitimde görev alan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Eğitimlerin 10 Ekim akşamına kadar devam edeceği belirtildi.