Eskişehir’de 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarına verilen seminerde normal doğumun avantajları hakkında bilgilendirme yapıldı.

1-7 Ekim Normal Doğum Haftası çerçevesinde, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminerde, normal doğumun önemi ve sağlık okuryazarlığını artırıcı faaliyetler ele alındı. 7 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen seminere, geniş bir katılım oldu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından çocuk sağlığı uzmanlarına, aile hekimlerinden ebeler ve hemşirelere kadar, gebe ve bebeklere hizmet sunan birçok sağlık profesyoneli etkinlikte yer aldı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, normal doğumun hem anne hem de bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, Eskişehir genelinde bu konudaki farkındalık çalışmalarının artarak devam ettiğini belirtti. Normal doğuma yönelik bilgilendirme sınıfları, gebe okulları gibi hizmetlerin daha fazla kişiye ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayan Bildirici, sağlık personellerinin bu konuda bilinçlenmesinin ve doğru bilgiye ulaşmasının önemini vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, ‘Anne Dostu Hastaneler Doğumun Sorunlarına Çözüm Olabilir Mi?’ başlıklı sunumuyla, anne dostu hastane uygulamalarının doğum süreçlerine sağladığı katkılar üzerine ayrıntılı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, doğumun daha güvenli ve anne için daha rahat geçmesini sağlayan uygulamaların önemini anlatarak, katılımcılara bu konuda ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini aktardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner ise ‘Ebelik ve Doğum Hizmetleri’ başlıklı sunumuyla, ebelerin normal doğumdaki kritik rolü, doğum süreçlerinin doğal akışını destekleyen yaklaşımlar ve bu hizmetlerin güçlendirilmesi üzerine önemli bilgiler paylaştı. Sunumlar sırasında sağlık personeline normal doğumun avantajları, anne ve bebek sağlığı üzerindeki uzun vadeli olumlu etkileri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca, gebe bilgilendirme sınıfları ve gebe okullarının yaygınlaştırılmasının doğum sürecindeki bilinçli tercihler üzerindeki olumlu etkileri ele alındı.

Etkinlik sonunda İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, katkılarından dolayı konuşmacılara çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm sağlık profesyonellerine teşekkür ederek, Eskişehir’de normal doğum farkındalığının daha da yaygınlaştırılması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Seminer, katılımcıların karşılıklı soru-cevap ve paylaşımlarıyla son bulurken, sağlık çalışanlarının normal doğum konusunda bilinçlenmesi adına önemli bir adım daha atılmış oldu.