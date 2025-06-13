Eskişehir’de düzenlenen ’Hayat Boyu Öğrenme Yıl Sonu Sergisi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi ve Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün işbirliği ile ’Hayat Boyu Öğrenme Yıl Sonu Sergisi’ düzenlendi. Eskişehir’de yürütülen yaygın eğitim faaliyetleri çerçevesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenen kurs ve atölye çalışmalarının çıktıları sergide yer aldı. Serginin açılış töreni, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Yaygın eğitim olarak adlandırdığımız halk eğitim faaliyetleri büyük önem taşımaktadır"

Programda konuşma yapan Vali Aksoy, "Milli Eğitim Bakanlığımız, örgün eğitim çerçevesinde çocuklarımızın eğitim dışı kalmaması için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra, yaygın eğitim olarak adlandırdığımız halk eğitim faaliyetleri de büyük önem taşımaktadır.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, eğitim çağı dışına çıkmış farklı yaş gruplarındaki vatandaşlarımıza yönelik eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Halk eğitim merkezlerimizde çeşitli süre ve seviyelerde kurslar verilmektedir. Katılımcılar, bu kurslarda belirli alanlarda kendilerini geliştirmekte, sosyal ve kültürel kazanımlar elde etmekte ve edindikleri beceriler sayesinde ekonomik anlamda da yeni fırsatlar yakalamaktadır.öÖzellikle geleneksel kültürümüzün yaşatılması, bu eğitimlerin içinde yer alması açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

Halk oyunu gösterileri ile devam eden programın sonunda Vali Aksoy ve protokol üyeleri kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Ardından, topluca sergi alanı gezildi ve eserler incelendi.